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Emre Atılgan: Hedeflerim büyük

Yakışıklı oyuncu Emre Atılgan, Kuruçeşme Oligark’ta gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Adını duyurduğu günlük dizi ‘Canım Annem’de bölümleri devam etse de artık olmayacağını açıklayan Atılgan, “Yaklaşık 197 bölüm oynadıktan sonra şimdi yeni projeler var, görüşüyoruz. Çok yoğun başarılı işti, eğlenceli zamanlar oldu. Yurt dışından İspanya ve İtalya’dan çok güzel geri dönüşler oldu“ dedi.

Magazin 15.10.2022, 18:22 Emrah
Emre Atılgan: Hedeflerim büyük

Kariyerindeki hedeflerinden bahseden Emre Atılgan, “Hedeflerim çok büyük. Önemli eğitim koçları ile çalışıyorum. Planlarımızı yaptık. Kısmet ileride dünyaya nasip olursa Hollywood’da açılmayı ve ülkemi temsil etmeyi düşünüyorum” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı spor paylaşımları ile dikkat çeken Atılgan, “ Biz ekran önünde olduğumuz için fiziksel olarak da yeterli olmamız lazım. Ülkemizde estetik çok önemli. Bende fitnesin yanında, tenis yüzme, boks, , binicilik ve okçuluk var” derken en çok teniste iddialı olduğunu söyleyen Atılgan, “ Hülya Avşar ile oynayabilirim” dedi.

#Emre Atılgan #Magazin #Snobmagazin
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