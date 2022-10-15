Emre Atılgan: Hedeflerim büyük

Kariyerindeki hedeflerinden bahseden Emre Atılgan, “Hedeflerim çok büyük. Önemli eğitim koçları ile çalışıyorum. Planlarımızı yaptık. Kısmet ileride dünyaya nasip olursa Hollywood’da açılmayı ve ülkemi temsil etmeyi düşünüyorum” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı spor paylaşımları ile dikkat çeken Atılgan, “ Biz ekran önünde olduğumuz için fiziksel olarak da yeterli olmamız lazım. Ülkemizde estetik çok önemli. Bende fitnesin yanında, tenis yüzme, boks, , binicilik ve okçuluk var” derken en çok teniste iddialı olduğunu söyleyen Atılgan, “ Hülya Avşar ile oynayabilirim” dedi.