Flaş HaberEmre Altuğ Bu Fotoğrafa Ne Cevap Verecek?
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Emre Altuğ Bu Fotoğrafa Ne Cevap Verecek?
Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, 2015'te boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme’ sözleşmesi' yaptıkları iddia edilmişti. Altuğ, eski eşi Şıkel'in sevgilisiyle görüntülenmesine bakalım ne diyecek?
Manken Çağla Şıkel ile şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş, bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olmuştu. 2015'te boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme’ sözleşmesi' yaptıkları iddia edilmişti.
Bu kuralı bozan Çağla Şıkel oldu. Şıkel, cuma akşamı görüntülendiği avukat Nail Gönenli ile yeniden objektiflere takıldı.
İkili, ilk olarak Arnavutköy'de görüntülenmişti. Model ve avukat, bu defa Emirgan’da sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Çift, avukat Nail Gönenli’nin Arnavutköy’de ki evine girerken görüntülendiler. Muhabirlerin aşk sorularına ise Gönenli “Teşekkür ederim. İyi geceler" demekle yetindi.
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