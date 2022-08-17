Emrah Çocuklarıyla İlk Kez Görüntülendi

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Emrah, çocuklarıyla birlikte ilk kez görüntülendi! Ünlü şarkıcı, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Sibel Erdoğan'dan geçtimiz şubat ayında boşanmıştı.

Bu evliliğinden Elyesa ve Eleysa adlı iki çocuğu bulunan Emrah, önceki akşam annesiyle birlikte geldiği Yalinn Hotel’de objektiflere takıldı. Bir süredir Bodrum’da yaşayan sanatçı, annesi ve çocuklarıyla aile saadeti yaşadı.