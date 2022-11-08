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Emir Bahadır'ın Bebek'teki kaçak yalısına 11,5 milyonluk ceza kesildi

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Vahide Ferial Sarımuratoğlu'nun 245.500.000 bedelle, sosyetik playboy Emir Bahadır'a sattığı Bebek'teki olaylı yalı ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Magazin 08.11.2022, 20:46 Emrah
Emir Bahadır'ın Bebek'teki kaçak yalısına 11,5 milyonluk ceza kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi Şube Müdürlüğü, yalının kaçak kısımları için yıkım kararı alındığını ve söz konusu aykırılıkların giderilmemesi durumunda yalının sahibi Emir Bahadır'ın şirketine toplam 11.520.158,63 TL’lik para cezasını ödemekle yükümlü olduğunu tebliğ ettiği ortaya çıktı.

Uzun bir süredir Artan Şikayetler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından, 28.09.2022 tarihinde, yalıdaki kaçak bölümlerin yıktırılarak yapının onaylı projesine uygun hale getirilmesine karar verildi.

Ayrıca 11.520.158,63 TL para cezası kesilerek yapı sahibi Emir Bahadır'a tebliğ edildi.

Bunun yanı sıra Boğaziçi İmar Müdürlüğü yapı sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Yine de yalının yeni sahibi Emir Bahadır'ın sonu tutuklama kararına kadar gidecek bir yoldan, aynı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün ilk tadil kararının ardından tespit edilen
yeni ihlale dair tutanağı kayda almaması sayesinde kurtuldukları da gelen iddialar arasında.

Mühür vurulmasına rağmem yalıda kaçak tadilata devam eden yapı sahibi hakkında 2 nolu tadil tutanağının düzenlenip, savcılık makamına bir şikâyet daha yapılması gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde 245.500.000 TL bedelle sattılan Bebek’teki meşhur yalının, kaçak tadilat nedeniyle mühürlendiği Basında Geniş yer bulmuştu. Kaçak Yalı'nın mühürlense de kaçak tadilatın durmadığı ve hummalı çalışmaların devam ettiği de yine aynı haberlerde yer almıştı.

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü’nün 2 numaralı tadil tutanağına rağmen bu tadilatların hala nasıl devam ettiği soru işareti olmaya devam ediyor. Yeni bir savcılık soruşturması an meselesi gibi görünüyor.
Görünen o ki, yalıyı alan İngiliz ortaklı firmayı, kaçak tadilat ve ruhsata aykırı ilaveler için, zor günler bekliyor. Bebek’te bulunan bu yalı ile ilgili haberler hiç bitmeyecek gibi duruyor.


 

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