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Emin Gönenç Erkan Petekkaya’nın Gençliğine Hayat Veriyor
İsmini ‘Kırmızı Oda’daki başarılı performansıyla geniş kitlelere duyuran Emin Gönenç ‘O Kız’ dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Ekranın fenomen dizisi 'O Kız'da Kadir karakterini canlandıran Erkan Petekkaya’nın gençliğini oynayan genç oyuncu Emin Gönenç, çarşamba günü ekranlara gelen bölümde başarılı performansıyla dikkat çekti.
Flashback sahneleriyle Erkan Petekkaya’nın genç halinin göründüğü dizinin ilerleyen bölümlerinde Emin Gönenç sürpriz sahnelere imza atacak.
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