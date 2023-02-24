Emil Rose Yeni Şarkısının Dijital Gelirlerini Depremzedelere Bağışladı
Emil Rose yeni teklisi “Başkasını Sevmem”in akustik versiyonunda Dilara Güntekin ile bir araya geldi. Akustik şarkının tüm dijital gelirleri Türkiye depremzedeleri için kullanılacak.
Shikidim, Vazgeçemem, Devam, Senden Başkası ve daha birçok hit şarkıyla müzikseverleri sanatına hayran bırakan Emil Rose yeni teklisi “Başkasını Sevmem” ile çok sevildi.
Yaptığı single’larla Avrupa’da da adından sıkça söz ettiren Emil Rose, yeni şarkısında Dilara Güntekin ile birlikte çalıştı. Yetenekli sanatçı Güntekin’in zarif dokunuşlarıyla şarkı bambaşka bir havaya bürünmüş gibi duruyor.
Hüzünlü ve ritmik tarzıyla öne çıkan başarılı sanatçının sırrı, kendine has duyguları cesaretle açığa vurmasında yatıyor. Parçalarının hemen hepsinde, kalbe hitap eden, en derin hislerini minimal ama etkili bir tarzda paylaştığını görüyoruz. Bu sebeple Emil Rose için “bağırmıyor, adeta fısıldıyor” diyebiliriz.
Aynı tadı “Başkasını Sevmem” isimli şarkısında da alıyoruz. Başkasını sevmem / Beni kıyamete kadar sürükle ya da Artık yoruldum / Kalbimi sundum gibi sözlerle dinleyenleri yaralarından yakalayan ve onları anladığını gösteren başarılı sanatçı, çizgisini yine bozmuyor. Ayrıca şarkının nakarat kısmı Tiktok’ta çok kısa sürede trend olmayı da başarıyor.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
2021
2021
2021
2021
2021
2021
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9