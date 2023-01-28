Emil Rose “Başkasını Sevmem” Dedi
Shıkıdım, Vazgeçemem, Devam, Senden Başkası ve daha birçok hit şarkıyla müzikseverleri sanatına hayran bırakan Emil Rose yeni teklisi “Başkasını Sevmem” ile geliyor.
Yaptığı single’larla Avrupa’da da adından sıkça söz ettiren Emil Rose, yeni şarkısında Dilara Güntekin ile birlikte çalıştı. Yetenekli sanatçı Güntekin’in zarif dokunuşlarıyla şarkı bambaşka bir havaya bürünmüş gibi duruyor.
Hüzünlü ve ritmik tarzıyla öne çıkan başarılı sanatçının sırrı, kendine has duyguları cesaretle açığa vurmasında yatıyor. Parçalarının hemen hepsinde, kalbe hitap eden, en derin hislerini minimal ama etkili bir tarzda paylaştığını görüyoruz. Bu sebeple Emil Rose için “bağırmıyor, adeta fısıldıyor” diyebiliriz.
Aynı tadı “Başkasını Sevmem” isimli şarkısında da alıyoruz. Başkasını sevmem / Beni kıyamete kadar sürükle ya da Artık yoruldum / Kalbimi sundum gibi sözlerle dinleyenleri yaralarından yakalayan ve onları anladığını gösteren başarılı sanatçı, çizgisini yine bozmuyor. Ayrıca şarkının nakarat kısmı Tiktok’ta çok kısa sürede trend olmayı da başarıyor.
Ve dikkat! Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği “Başkasını Sevmem” şarkısı çok yakında tüm dijital platformlarda yerini alacak. İlk dinleyen olma fırsatını kaçırmamak için Instagram’ı aktif kullanan Emil Rose’u takipte kalın, fırsatı kaçırmayın!
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Beşiktaş
|19
|38
|4. Başakşehir
|19
|37
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|19
|28
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
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|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
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|12. Crystal Palace
|20
|24
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|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
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|26
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|26
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|17
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|18
|17
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|18
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