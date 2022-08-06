Emel Sayın'ın Acı Günü

Usa sanatçı Emel Sayın’ın bir süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatoş Sayın, hayatını kaybetti.

"NURLAR İÇİNDE UYU KARDEŞİM"

Sayın, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sanatçı, "Canımın içi, güzel kardeşim... Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde uyu kardeşim. Allah rahmet eylesin" diyerek üzüntüsünü ifade etti.

2 AY ÖNCE 'KARDEŞİM HASTA' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haziran ayında Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı Snob Magazin kamerasına yansıyan Emel Sayın, "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor." demişti.

EMEL SAYIN KİMDİR?

Emel Sayın (20 Kasım 1945, Sivas), Türk ses sanatçısı, müzik yorumcusu ve sinema oyuncusudur. 1998 yılında Türkiye hükûmeti tarafından Devlet sanatçısı unvanı verilmiştir.

EMEL SAYIN ÖZEL HAYATI

1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenmiş, 1975 yılında boşanmışlar ancak 1976 yılında yeniden evlenmişlerdir. Yine 1979 yılında yeniden boşanmışlardır. Sayın 1970’li yıllarda Tarık Akan ile dört yıl boyunca aşk yaşadı. Mavi Boncuk filminin çekim aşamalarında başlayan yakınlaşma ile ilgili Tarık Akan daha sonraki yıllarda yaptığı bir röportajda Sayın ile birlikteliğine dair soruya “Emel Sayın'ın zirvede olduğu yıllardı. Şarkıları, fiziği, sıcaklığıyla etkileyiciydi. Bu sıcaklık gerçek hayata da taşınmış olabilir. Bunu inkar etmemin bir anlamı yok.” ifadelerini kullandı. Emel Sayın ise yaptığı bir açıklamada Tarık Akan'ın adını vermeden “ondan sonra hiç aşk yaşamadım” ifadelerini kullandı. Akan'ın 2016 yılında ölümünden sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajda Tarık Akan'la eski bir fotoğraflarını koyup "Güle güle sevgili... TARIK" yazdı.

20 Haziran 1979 tarihinde Selçuk Aslan ile evlenmiş, Eylül 1981 tarihinde boşanmışlardır. 4 Haziran 1986 tarihinde David Younnes ile evlenen sanatçı bu evliliğini de 1999 yılında sonlandırmıştır.