Emel Sayın'dan Kötü Haber

Emel Sayın, koronavirüse yakalandığı açıkladı. e yakalandığı açıkladı.

Ünlü sanatçı, "Son üç gündür kendimde hissettiğim ama bugün yarın geçer diye beklediğim halsizlik ve sonucunda bugün yaptırmış olduğum test sonucunda maalesef Covid 19 olduğumu öğrendim. Hal böyle olunca üzülerek akşam Günay Restaurant'ta gerçekleştireceğim konserimi iptal etmek zorunda kaldım. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak üzere... Sevgilerimle" yazdı.