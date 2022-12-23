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Emel Sayın'dan Kötü Haber
Ünlü sanatçı Emel Sayın, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesaplarından açıklayarak, duyurdu. Sanatçı, hastalığı nedeniyle konserini ertelemek zorunda kaldı. İşte haberin detayları...
Emel Sayın, koronavirüse yakalandığı açıkladı.
Ünlü sanatçı, "Son üç gündür kendimde hissettiğim ama bugün yarın geçer diye beklediğim halsizlik ve sonucunda bugün yaptırmış olduğum test sonucunda maalesef Covid 19 olduğumu öğrendim. Hal böyle olunca üzülerek akşam Günay Restaurant'ta gerçekleştireceğim konserimi iptal etmek zorunda kaldım. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak üzere... Sevgilerimle" yazdı.
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