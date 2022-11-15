Emel Coşkun başarısını zeytin hasadında kutladı

Söz ve bestesi kendisine ait olan parça dijital medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Şarkısının başarısını İznik’te zeytin hasadına katılarak kutlayan Emel Coşkun, tarlada da ne kadar marifetli olduğunu gösterdi.





TERAPİ GİBİ GELİYOR

Hasat zamanı zeytin toplamaktan çok keyif aldığını ifade eden başarılı şarkıcı, “Tarlada çalışırken toprakla haşır neşir olmak terapi gibi geliyor. Emek verdiğimiz ürünleri toplarken stres atıyorum. Ancak bu sene yağışların yetersiz olmasından dolayı verim çok düşük. Kışlık yağımız ancak çıktı. 50 zeytin ağacından 20 kilo yağ alabildik” dedi.

Güzel şarkıcı, tarlada çalışırken fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Coşkun’un paylaşımına ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Aranjesi Hikmet İplikçi’ye ait Enkaz adlı şarkının yönetmen koltuğunda ise Onur Özcan oturuyor.