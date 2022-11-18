Emanet Dizisiyle İlgili Flaş Karar!
Başrollerini Halil İbrahim Ceyhan ve Nana Stambolishvili'nin paylaştığı Kanal 7'nin günlük dizisi Emanet ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...
Haber Global'dan Didem Yeniay'ın haberine göre; Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'Emanet' dizisi 3. sezonuyla ekran yolculuğunu sürdürüyor.
Emanet'te Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun ayrılık kararı alması dizi hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
'İLGİ AZALDI' İDDİASI!
Ünlü oyuncunun veda kararının ardından dizinin 3. sezonunda Nana Stambolishvili, 'Nana' karakteri ile dahil olmuştu. Ancak sosyal medyada Sıla Türkoğlu ayrılığının dizinin olan ilginin azalmasına neden olduğu konuşuldu.
Başrollerini Halil İbrahim Ceyhan ve Nana Stambolishvili'nin paylaştığı Emanet dizisiyle ilgili Kanal 7 flaş bir karar aldı.
YAYIN SAATİ DEĞİŞTİ
Kanal 7, günlük dizisi Emanet'in yayın saatini değiştirdi. Üç sezondur hafta içi her gün 19.00'da seyirci karşısına çıkan Emanet, 21 Kasım'dan itibaren 21.15'te yayınlanacak.
Emanet'in yerine ise saat 19.00'da yine günlük dizi Esaret ekrana gelecek.
EMANET'İN YERİNE ESARET GELİYOR
Esaret dizisi 21 Kasım'da ilk bölümüyle saat 19.00'da Kanal 7'de olacak.
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|27
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|24
|4. Konyaspor
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|24
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|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
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|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
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|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
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|O
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|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Samsunspor
|13
|23
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|12
|22
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|12
|21
|5. Bodrumspor
|12
|21
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|12
|21
|7. Rizespor
|12
|19
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|12
|19
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|12
|18
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|12
|17
|11. Sakaryaspor
|13
|16
|12. Altay
|13
|15
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
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|13
|10
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|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
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|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
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|15
|30
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|15
|29
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|14
|26
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|14
|22
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|14
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|15
|19
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|15
|19
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|14
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|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
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|14
|24
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|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
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|21
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|19
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|16
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|14
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|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
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