Elif Buse Doğan 'Aşk Sana Benzer' dedi

Yaz boyunca yoğun konser maratonu arasında dinleyicilerinden gelen istek üzerine 'Aşk Sana Benzer' adlı şarkıyı çıkaran Elif Buse Doğan, 'Televizyon programımda okuduğum 'Aşk Sana Benzer' çok sevildi ve dijitale taşımam için sayısız mesaj geldi.

Dinleyicilerimi kıramadım ve 'Aşk Sana Benzer’i her platforma taşıdık' dedi. Sözü ve müziği Nurettin Rençber’e ait olan eserin düzenlemesini Emre Doğan yaptı. Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Elif Buse Doğan,Türkiye'yi baştan sona gezerek dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Elif Buse Doğan'ın konser takvimi aşağıdaki tarih ve yerlerdir.

Konser takvimi :

20 Ağustos Ankara/ Kızılcahamam

21 Ağustos Kastamonu / Taşköprü

26 Ağustos Aksaray / Sultanhanı

27 Ağustos Denizli / Çameli

28 Ağustos Ankara/ Etimesgut

29 Ağustos Afyonkarahisar/ Dazkırı

30 Ağustos Bursa / Yıldırım

1 Eylül Kütahya / Emet

2 Eylül Isparta / Meydan Avm

3 Eylül Antalya / İbradı

4 Eylül İstanbul/Beylikdüzü

6 Eylül Balıkesir/ Gömeç



