"Eledim Eledim" Türküsü Deep House Tarzında Yeniden Hayat Buldu
Türk Halk Müziği'nin en sevilen türkülerinden biri olan "Eledim Eledim", yeni bir yorumla müzikseverlerle buluştu. DJ Mahmut Görgen'in projesinde Deep House tarzında yeniden düzenlenen şarkı Hakan Ergün'ün sesiyle yeniden hayat buldu.
Eledim Eledim'in Deep House tarzında yeniden yorumlanması ve Hakan Ergün'ün muhteşem vokalleriyle harmanlanması, şarkının sevilen melodisine modern bir dokunuş kazandırdı. Mahmut Görgen yaptığı açıklamada; "Uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir eserdi. Umarım dinleyen herkes çok sever." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Ergün'ün seslendirdiği şarkının Çanakkale/Gelibolu'da çekilen klibinde yönetmen koltuğunda Fatih Doğukan Yılmaz yer aldı.
Eledim Eledim isimli türkünün, Medya Martı etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Cdinle youtube kanalında yayınlanması, müzikseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Türkü severler, Mahmut Görgen'in Deep house tarzında yeniden aranje ettiği bu modern yorumu 18 Mart'ta dinleyerek, unutulmaz bir müzik deneyimi yaşadılar.
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