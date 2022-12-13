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Elçin Sangu ve Selma Ergeç gözleri kamaştırdılar
OGM Pictures'in yeni yıl partisinde Elçin Sangu ve Selma Ergeç kıyafet seçimi ve güzellikleriyle geceye damga vurdular.
Elçin Sangu’nun uzun süredir ciddi birliktelik yaşadığı nişanlısı Yunus Özdiken’in ajansı Cult, iki güzeli geceye hazırladı.
Gümüş simli tulumuyla göz kamaştıran Elçin Sangu davete görkemli bir giriş yaptı. Siyah tül detaylı mini elbisesiyle Selma Ergeç ise şıklığıyla göz kamaştırdı.
İki başarılı oyuncu, seçtikleri kıyafetlerle güzel fiziklerini adeta gözler önüne serdi. İki ünlü yıldızın stilini beğenen hayranları sosyal medyadan övgüler yağdırdı.
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