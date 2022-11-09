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Elçin Sangu son haliyle şaşırttı
Oyuncu Elçin Sangu bir deri bir kemik kaldı. Nişantaşı'nda görüntülenen Elçin Sangu'yu görenler şaştı kaldı.
Bu sezon ekranda yer almayan ve ‘Jekyll & Hyde’ isimli müzikalde dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, oldukça zayıfladığı görüldü.
Bir diş kliniğinden çıkarken Snob Magazin objektiflerine takılan Sangu, "Dişlerime dolgu yaptırdım. Ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda” diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu.
Elçin Sangu, bu arada makyajsız haliyle de dikkat çekti.
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