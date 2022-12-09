Elçin Sangu Fotoğrafıyla Gündem Oldu

Engin Altan Düzyatan ve Sedef Avcı'yla başrolünü paylaştığı 'Çöp Adam' dizisiyle ekrana dönen Elçin Sangu, paylaştığı kareyle gündem oldu. Oyuncu, Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll Hyde’ müzikalinde Hayko Cepkin'le izleyici karşısına çıkıyor.

Sangu, tiyatronun oyunundan kostümüyle çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. Oyuncu, göğüs dekolteki karesiyle sosyal medyanun gündemine oturdu. Sangu'ya Türkçe mesajlarının yanı sıra, İngilizce, İspanyolca ve Arapça mesajlar da atıldığı görüldü. Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1985, İzmir), Çerkes asıllı Türk oyuncu ve mankendir. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu.Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) ve Yalancılar ve Mumları (2021) bulunmaktadır.