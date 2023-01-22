Ekranlara İşin Sahipleri Geldi!
Televizyon dünyasına, işin mutfağından ünlü isimler, ‘İz Bırakanlar’ programıyla yeni bir soluk getirmek için kolları sıvadı. Cumartesi günü itibarıyla Beyaz TV ekranına ünlü reklamcı Gülşah Çınar ve ünlü medyacı Olcay Kutluca sektöre adı gibi iz bırakacak formatla iddialı bir giriş yaptılar.
Reklam, cemiyet hayatı ve yeme-içme sektörlerine yaptığı öncülüklerle başarısıyla anılan Gülşah Çınar ve partneri medya camiasında güçlü işlerle adından söz ettiren Olcay Kutluca ilk yayınlarında iş-sanat camiasından önemli isimlerini ağırladılar.
İlk yayınlarında, güzellik ve moda deyince akla gelen ilk isim Emel Yıldırım’ı, iş dünyasından Türkiye ekonomisine yeni nesil expertiz ile döviz katkısı sağlayan İş İnsanı Orhan Ağca’yı
ve ülke gündeminin ana konularından olan emlak sektörünün kadın brokerı Filiz Çobanoğlu ‘nu ağırlayarak Beyaz Tv izleyicinin takdirini kazandılar.
Canlı Yayın sonrasında Gülşah Çınar “‘Şimdiye kadar reklamcı kimliğimle markalarımı büyütme yolunda hep arkalarında oldum. Bundan sonra kamera karşısında yanlarında olarak başarı hikayelerini izleyiciye beraber aktaracağız.” dedi.
Olcay Kutluca ise şöyle konuştu: Sorumluluğu yüksek olan ama aynı zamanda çok keyif aldığım tutku duyduğum mesleğimi ; birlikte başarılı işlere imza attığımız isimlerle ekran önünde de icra edecek olmaktan çok mutluyum.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Adana Demirspor
|19
|34
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Giresunspor
|19
|21
|12. Gaziantep FK
|19
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|19
|34
|7. Boluspor
|20
|33
|8. Rizespor
|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|20
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|19
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|19
|39
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|20
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Osasuna
|18
|30
|7. Real Betis
|17
|28
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Espanyol
|18
|20
|13. Valencia
|16
|19
|14. Almeria
|17
|18
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|17
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|5