Ekranlara Geri Dönüyor! Arif Hür Açıkladı...

Arka Sokaklar dizisi ve Survivor yarışmasıyla adını geniş çevrelere duyuran oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir ortalarda yoktu. Son yıllarda tasavvufla ilgilenen Pektaş, yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Arif Hür, "Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Uğur Pektaş, 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor" deyip yeni gelişmenin perde arkasını duyurdu.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Uğur Pektaş, son yıllarda kabuğuna çekilmişti. Özel ve iş hayatında yaşadığı bazı çalkantılı olaylar sonrası kendisiyle yüzleşen ve içsel yolculuğunu gerçekleştirmeye karar veren Pektaş, tasavvuf sayesinde dünyevi meselelerden sıyrılıp, uhrevi hayata kendisini adadı.

Pektaş, yaratılış gayesini bulabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Tabii bütün bunları göz önünde durarak ve şova dönüştürerek yapmadı.

İçsel yolculuğunu sürdüren ve oyunculuk hususunda kendisini her daim geliştirmeyi arzu eden Pektaş, 6.5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Pektaş, TRT'nin dijital için hazırladığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak.

TRT Dijital'de yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un çekimleri de geçtiğimiz haftalarda başladı. Türkiye, Tunus ve Cezayir'de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, gerçek bir ajan hikâyesini konu edinecek."

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş (d. 16 Ekim 1979, İstanbul) Türk oyuncu.

Uğur Pektaş, 16 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da Arnavut bir annenin ve Seferihisarlı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda otelcilik bölümünde öğrenim gördü.

2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. 2006 yılında Kuşdili, Düşler ve Gerçekler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde yer aldı.

19 Haziran 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2009 yılında eşi Gamze Özçelik ile Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı. 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları oldu. Aynı yıl İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye geri döndü. 2011 yılında İlker İnanoğlu'nun ekibe geri dönmesiyle birlikte Gamze Özçelik de diziye geri döndü. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Ateş rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

2016 yılında Arka Sokaklar'ın 385. bölümünde diziden ayrıldı. Dizisinin toplam 297 bölümünde yer aldı. 2020 yılının başlarında Survivor 2020 kadrosuna dahil olarak yarışmaya başlamışken yaşadığı sakatlık sebebiyle yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.