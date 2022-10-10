Ekin Uzunlar konserinde yeni adet! Telefon imzalattılar

"Sıra Sende", "Hüznün Gemileri", "Son Bir Kez" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra kemençesiyle de müzikseverlerden tam not alan Ekin Uzunlar yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı. Sahne performansı sırasında zaman zaman seyircilerin arasında şarkılarını seslendiren başarılı sanatçıya müzikseverler de eşlik etti. Müzikseverler Ekin Uzunlar 'ı yakınlarında görünce bol bol video çekerek şarkılara eşlik ettiler.

Sahne performansında yaşadığı esprili hikayeleri, konserlerinde başına gelen ilginç olayları müzikseverlerle paylaşan Ekin Uzunlar'ın Beyoğlu konserinde ilginç anlar yaşandı. Onlarca müziksever sahneye telefonlarını uzatarak Ekin Uzunlardan imza atmasını istediler. Ekin Uzunlar da bu ilginç istekleri kırmayarak onlarca hayranının telefonuna imza attı. Uzunlar, "Yeni adetimiz bu oldu sanırım. Yeni akım başlatmış olduk." dedi. Sahne performansının sonuna doğru sanatçının bir hayranı, sevgilisinin kendisine aldığı çiçekleri bir not ile sevgilisi için şarkı isteyerek sahneye yolladı. Notu okuyan ve duygusal anlar yaşayan Ekin Uzunlar:" Ben aşk insanıyım. Aşıkları görünce gözlerim doluyor. Bu şarkılar da böyle çıkıyor. Aşkınız daim olsun." şeklinde konuştu.