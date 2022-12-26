Ekin Uzunlar Hayatta Kalan Son Kişiyi Canlandırıyor

Yönetmenliğini Emrah Özbilen'in üstlendiği klibin senaryosu Ekin Uzular'a ait. Karadenizli müzisyen, yıllardır hayalini kurduğu bir senaryosunu klibe dönüştürmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Klibin senaryosu gereği Uzunlar, bir felaket sonucu büyük bir yıkımın ardından hayatta kalan bir kişiyi canlandırıyor. Klipte de bir müzisyeni canlandıran Ekin Uzunlar, hayatı yeniden inşa etmek için gelecek ile ilgili planlar kuruyor. Geleceği, geçmişin küllerinden, müzikle yeniden inşa eden bir müzisyeni canlandırıyor.

AMELİYAT ÖNCESİ ŞARKISINI SEVENLERİNE EMANET ETTİ

Ekin Uzunlar, çıkardığı "Köz" isimli single çalışması için şöyle konuştu: Şarkıyı sevenlerime emanet ediyorum. Çok duygusal ve güzel bir çalışma oldu. Ocak ayının ilk haftası ses tellerimden ufak bir operasyon geçireceğim. Bu süreçte şarkımı sevenlerime emanet ediyorum.

