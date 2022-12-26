Ekin Uzunlar Hayatta Kalan Son Kişiyi Canlandırıyor
Ekin Uzunlar, söz ve müziği Aşık Mahsuni Şerif'in torunu Yiğit Mahsuni'ye ait olan, aranjörlüğünü ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği "Köz" isimli çalışmasını DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.
Yönetmenliğini Emrah Özbilen'in üstlendiği klibin senaryosu Ekin Uzular'a ait. Karadenizli müzisyen, yıllardır hayalini kurduğu bir senaryosunu klibe dönüştürmenin heyecanını yaşadığını söyledi.
Klibin senaryosu gereği Uzunlar, bir felaket sonucu büyük bir yıkımın ardından hayatta kalan bir kişiyi canlandırıyor. Klipte de bir müzisyeni canlandıran Ekin Uzunlar, hayatı yeniden inşa etmek için gelecek ile ilgili planlar kuruyor. Geleceği, geçmişin küllerinden, müzikle yeniden inşa eden bir müzisyeni canlandırıyor.
AMELİYAT ÖNCESİ ŞARKISINI SEVENLERİNE EMANET ETTİ
Ekin Uzunlar, çıkardığı "Köz" isimli single çalışması için şöyle konuştu: Şarkıyı sevenlerime emanet ediyorum. Çok duygusal ve güzel bir çalışma oldu. Ocak ayının ilk haftası ses tellerimden ufak bir operasyon geçireceğim. Bu süreçte şarkımı sevenlerime emanet ediyorum.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|29
|3. Adana Demirspor
|14
|27
|4. Başakşehir
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. İstanbulspor
|14
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. Newcastle
|16
|33
|3. M.City
|14
|32
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Fulham
|16
|22
|9. Chelsea
|14
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|15
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4