Ekin Uzunlar Ameliyat Oldu

Şarkıcı Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün Ataşehir'de özel bir hastanede, bir süredir sorun yaşadığı ses tellerinden ameliyat oldu. Prof. Dr. Şenol Civelek tarafından başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası Ekin Uzunlar, hastaneden bir fotoğraf ile yaptığı paylaşımda sevenlerine bilgi verdi.

İki aylık bir süre için şarkı söyleyemeyeceğini ve hatta bir kaç gün konuşmasının bile sakıncalı olduğunu vurgulayan Ekin Uzunlar'ın bu paylaşımına sevenlerinden geçmiş olsun mesajı yağdı.

Uzunlar, iki aylık sürenin ardından 4 Mart'ta ;Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenleyeceği konserle müzikal yolculuğunda kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Karadenizli müzisyen yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:" Arkadaşlar uzun süredir yaşam kalitemi etkileyecek şekilde sorun yaratan bir durumum vardı. Ses tellerimde oluşan bir rahatsızlıktan dolayı bugün bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım. Merak eden sevenlerim için durumumun gayet iyi olduğunu söylemek isterim. Önümüzdeki iki aylık süreç zarfında sizlerden ve müzikten ayrı kalmak zorundayım. Şu an belli bir süre için konuşamıyorum. Arayan soranlara teşekkür ederim. 4 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserimizde görüşmek üzere..."