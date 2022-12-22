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Ekibi Gülşen’e Siper Oldu
Dört ay sonra sahne alan Gülşen, Koç Grubu'nun yılbaşı kutlamalarında peş peşe sahne aldı. Çıkışta müzisyenin çalışma arkadaşları, basın mensuplarının görüntü almaması için Gülşen’e adeta siper oldu.
Gülşen hakkında açılan soruşturma ve tutuklanma süreci sonrası ara verdiği sahnelere hafta başı dönmüştü. Şarkıcı 4 ay sonra peş peşe Koç grubunun yılbaşı kutlamasında sahne almıştı.
Eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne seren Gülşen’in ilk sahnesinde yaptığı espri de çok konuşulacak. İddialı sahne kostümü ve danslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının seyircilere “Aranızda emniyetten kimse var mı? Ona göre dikkatli konuşayım” diye sorduğu öğrenildi.
Çıkışta basın mensuplarını karşısında gören Gülşen, şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisine yöneltilen hiçbir soruyu cevaplamayan Gülşen, hızlı adımlar ile aracına bindi. Müzisyenin çalışma arkadaşları ise basın mensuplarının görüntü almaması için Gülşen’e adeta siper oldu.
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