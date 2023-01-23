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EGO Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Pastel Film'in EGO dizisinde ünlü oyuncu Alperen Duymaz ve ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk başrolü paylaşıyor. Erkeklere Güven Olmaz (EGO) dizisinin yayın tarihi belli oldu. İşte haberin detayları...
EGO dizisi FOX’un merakla beklenen yeni dizilerinin başında geliyor. Yaşar ve Efe İrvül imzalı dizinin yayın günü ve tarihi belli oldu. Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk’u buluşturan dizinin ilk bölümü 5 Şubat Pazar günü seyirciyle buluşacak.
Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı dizinin senaryosunu ise ülkemizin en başarılı senaristlerinden Erkan Birgören ile Tuna Görgün yazıyor.
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