Flaş Haberİlber Ortaylı'nın İkinci Torun Sevinci
Son Dakika
EGO'da Konuşulacak Düğün Sahnesi
Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un başrolünü paylaştığı EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinin bu haftaki bölümünde yayınlanacak düğün sahnesi damga vuracak. İşte detaylar...
Başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un EGO dizisinde heyecan devam ediyor. Melisa Aslı Pamuk'un canlandırdığı Sibel ile Alperen Duymaz'ın oynadığı Erhan karakteri bu haftaki bölümde evleniyor.
Pazar günü FOX'ta ekrana gelecek bölümde ikilinin, düğün sahnesi yayınlanacak.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|26
|54
|2. Eyüpspor
|26
|53
|3. Pendikspor
|26
|47
|4. Rizespor
|25
|46
|5. Keçiörengücü
|26
|46
|6. Sakaryaspor
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Manisa FK
|25
|39
|9. Boluspor
|25
|38
|10. Bandırmaspor
|25
|37
|11. Göztepe
|25
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|26
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13