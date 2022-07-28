Ege Kökenli evlendi
Oyuncu Ege Kökenli, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv ile Swiss Otel’de görkemli bir düğünle evlendi.
Snob Magazin'in haberine göre; Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen ve mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu Ege Kökenli ile nişanlısı Lior Ahituv, dünya evine girdi.
Ege Kökeni daha önce evlilikle ilgili şöyle konuşmuştu: “Biz Lior’la zaten aynı evi paylaşıyoruz ve o evden çalışıyor. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çünkü evliliğin olmazsa olmazı önce arkadaş olmak. Lior’la dedikodu yapmayı da seviyorum, Playstion oynamayı da”
Çift, balayı için ABD’nin Pasifik kıyılarında arabayla gezmeyi planlıyor.
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