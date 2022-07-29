Ege Kökenli'den Bebek Açıklaması

“Yahşi Cazibe”, “Çalıkuşu”, “Güneşin Kızları”, “Yasak Elma” ve “Duy Beni” gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile evlendi.

"MUTLU VE HEYECANLIYIZ"

Nikah töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Mutlu ve heyecanlıyız. Pandemiden dolayı maalesef düğün ertelenmişti" ifadelerini kullandı.

"BEBEK DÜŞÜNÜYORUZ"

Kökenli, bir muhabirin "Bebek düşünüyor musunuz? sorusuna "Her evli çift gibi bebek istiyoruz. Bakalım hayırlısı" cevabını vererek bebek sinyali verdi.

Ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu başta olmak üzere çok sayıda dostu yalnız bırakmadı.

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EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul’a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu. Güneşin Kızları, Kefaret, Asla Vazgeçmem ve Çalıkuşu gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

EGE KÖKENLİ ÖZEL HAYATI

Ege Kökenli, 28 Temmuz 2022'de Lion Ahituv ile evlendi.

LİON AHİTUV KİMDİR?

İsrail kökenli olan Lior Ahituv 3 dil biliyor. Türkçe, İbranice ve İngilizce bilen Lior, İsrail’de Sales Representative de 2007-2009 yılları arasında çalıştı. 2009 yılında ise İstanbul’a gelmiş ve burada İstanbul Branch Manager şirketinde çalışmaktadır. Satış, insan kaynakları, satış yönetimi, sosyal medya, satış operasyonu ve satış ve pazarlama konularında deneyimli olan Lior Ahituv bu yönde kariyerine devam ediyor.