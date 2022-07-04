Ege Balkiz ve Hakan Kılınç'tan yeni hit

Herkesin uzun bir süre dillerden düşürmediği Affet Beni Sevgilim şarkısıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan, tüm listeleri alt üst eden Ege Balkiz, yetenekli söz yazarı ve besteci Hakan Kılınç ile "Susar" için bir araya geldi. Bu şarkılarında aşkın belki de en üzücü halini, çaresizliği anlatıyor. Enerjik bir altyapıya sahip olan bu şarkı, uzun yolculukların vazgeçilmez şarkılarından biri olmaya şimdiden aday.