Edis’e hayranlarından duygulandıran doğum günü

2023 Türk Pop Müziği’nin ünlü yıldızı Edis yeni yaşını coşkuyla kutluyor. 28 Kasım’da 32 yaşına giren ünlü yıldızı bu özel günde hayranları sürprizleriyle duygulandırdı. Edis’e özel bir illüstrasyon tasarlayan hayran grupları köpeği Jüpiter ve kedisi kar ile kraliyet ailesinin görsellerini aratmayan bir tasarım yaptı. Bu sürpriz karşısında çok duygulanan Edis illüstrasyon olan bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak “Çocuklarım ve ben teşekkür ederiz” dedi.

Hayranları Edis’in elçisi olduğu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) hakkında bilgilendirme videosu hazırladı ve onun adına bağış yaptı. UNFPA hakkında farkındalık oluşturan bu videoda hayranları tüm izleyenleri bağış yapmaya davet etti. 27 Kasım gecesi Edis’in doğum günü twitter’da da kutlandı. ‘Mutlu Yıllar Edis’ hashtag’i saatlerce trend topic listesinde kaldı.

