Edis Sahneye Uçarak İndi

Türk Pop Müziği’nin ünlü yıldızı Edis, 2023’e girerken televizyon şovuyla yılbaşına damgasını vurdu. O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümüyle ekrana çıkan Edis, geceye özel hazırlanan muhteşem bir prodüksiyonla yeni yıla eğlence kattı.

Edis, O Ses Türkiye programına önce telefonla bağlandı. İzleyenlerin yeni yılını kutlayan Edis ardından Acun Ilıcalı’nın ricası üzerine bir parçasını seslendirmeye başladı. Gecenin büyüsü bu dakika itibariyle başladı. 60 dansçının kendisine eşlik ettiği İstanbul sokaklarında şarkılarını seslendiren Edis, 2022 yılına damgasını vuran ‘Arıyorum’ ve ‘Yalancı’ şarkılarıyla ekrana geldi. Yönetmenliğini Mali Ergin’in yaptığı bu özel şov, Edis’i alan helikopterin sesinin duyulmasıyla son buldu.

Ünlü yıldızın yılbaşı şovunun ikinci bölümünde ise müziğin görsel anlamda birçok aktörle aynı sahneyi paylaştığı özel bir şov yaşandı. Işık ve görsel efektlerle bütünleşen şovda Türk televizyonlarında ilk kez bir sanatçı uçarak sahneye indi. Milyonları büyüleyen Edis, unutulmaz sahne şovunda stüdyoda ‘Benim Ol’ ve ‘Martılar’ şarkılarını seslendirdi. Ebru Gündeş, Murat Boz, Seda Sayan, Yıldız Tilbe’den oluşan O Ses Türkiye jürisi izleyenlerin isteği üzerine ikinci kez seslendirilen ‘Martılar’ şarkısında Edis’e eşlik etti.

Edis’in sahne şovu için yaklaşık 200 kişilik bir ekip bir hafta boyunca çalıştı. Edis, sahneye uçarak geldiği anlarda yaklaşık 10 metre yükseklikten izleyenlerin çığlıkları eşliğinde indi.