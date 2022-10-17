EDHO'nun Yıldızı Sıfırıncı Gün Dizisinde!

Gazeteci Arif Hür, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Kağıttan Hayatlar, Camdaki Kız ve Ferhunde Hanımlar gibi sevilen projelerden tanıdığımız usta oyuncu Turgay Tanülkü'nün TV 8'de yayınlanacak olan Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

DİZİNİN ÇEKİMİ YURT DIŞINDA BAŞLAYACAK

Yapımcılığını Acun Medya'nın yaptığı, yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu senaryosunu Atasay Koç'un yazdığı Sıfırıncı Gün'nün çekimleri ay sonu yurt dışında başlayacak.

EDHO'DAN İKİ OYUNCU KADRODA

Sıfırıncı Gün'ün oyuncu kadrosuna daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan usta aktör Savaş Özdemir de dahil olmuştu. Özdemir'den sonra diziye EDHO'da Şahin Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Turgay Tanülkü de katıldı.

TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR?

Turgay Tanülkü (d. 18 Temmuz 1953, Uşak),Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. Turgay Tanülkü; körler okulu, çocuk ıslahevleri ve Türkiye'de 8 bölge cezaevinde tiyatro grupları kurdu. Hâlen kurduğu gruplarla çalışmalarını sürdürüyor.

Tanülkü 1987-89 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümünde rol ve sahne dersleri verdi. Sanatçı 1984'te Konya'da Uluslararası Reji Ödülü aldı. 1988-89 döneminde, Ankara Yarı Açık Cezaevi Oyuncuları'nın oynadığı Yasalar ve İnsanlar ve Misafir adlı oyunlarla, reji dalında Alman Yeşiller Partisi Barış Ödülü'nü aldı. Ayrıca meslek hayatı boyunca birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışması da yapmıştır. Hâlen Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer almaktadır. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ile hafızalara kazınmıştır.

2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine Şahin Ağa adlı karakteri canlandırdı.

Turgay Tanülkü, 2022 yılı itibarıyla Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.