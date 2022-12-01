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EDHO'nun Yıldızı Yalnız Kurt Dizisine Dahil Oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde avukat Özgür karakterini canlandıran Nihan Taşyürek, ATV'nin Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. İşte detaylar...
Yalnız Kurt dizisinde Deniz karakterini canlandıracak olan Nihan Taşyürek dizinin 29. bölümünde ekranda olacak.
Taşyürek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 2 sezon oynamıştı.
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