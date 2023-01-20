Eda Sakız Ve İrem Derici’den Bomba Hediye: “Papatya”

En beterine kadar giden kadınlar, deliliklerinden öpülür. Sevdiğiyle yanmayı göze alabilen kadınlar da öyle… Onlardan ikisi: Eda Sakız ve İrem Derici Papatya şarkısı ile bir araya geldiler.

Prodüktörlüğünü Tolga Aykut’un üstlendiği, Söz & müziği Burak Bulut ve Doğanay Karadeniz’e ait, müzik dünyasının en başarılı kadın vokallerinden ikisi Eda Sakız ve İrem Derici tarafından icra edilen Papatya şarkısı müzikseverlerle buluştu.

Aranjörlüğünü Türkiye’nin en yetenekli müzisyenlerinden biri olan Mustafa Ceceli’nin yaptığı şarkının mix&mastering çalışması ise Koray Püskül tarafından yapıldı. Klibin yönetmen koltuğunda Ecem Gündoğdu otururken, albüm kapağı Can İpek’e emanet edildi.

“Papatya falına bi’ kural koydum / Sadece seviyor seviyor seviyor” ve “Sana çarpılır gözlerim / Yokluğunla bölme beni” gibi çarpıcı sözlere sahip şarkı Mahzen Media etiketiyle 19 Ocak 2023 itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sakın kaçırmayın!



