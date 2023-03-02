Eda Ece, Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Evlilik Tarihini Açıkladı
Yasak Elma dizisinde oynayan ünlü oyuncu Eda Ece, Elle dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyuncu, evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ilişkisini anlattı...
- Bu yaz aileme ve özelime vakit ayıracağım. Dinlenip biraz hayatımı yaşamam lazım. Geçen yaz iki ay boyunca seyahat edebilmiştim. Bu yaz için verdiğim sözler var.
- Buğra ile 2 kedi, 2 köpeğimiz var, bir köpek daha sahiplenmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Resmen çocuklarımız gibiler, onlara çiçek gibi bakıyoruz.
- 20’li yaşlarımda Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 8 Haziran’da evlenecek. 40 yıllık bir evliliğin çocuğuyum, iki ablamla hep mutlu bir aile ortamında büyüdük
- Komik bir sevgiliyim galiba. En sinirlendiğim zamanlarda bile ağzımdan komik bir şey çıkabiliyor. Asıl Buğra’ya sormak lazım tabii.
- Her zaman sevgilimi çok düşünen bir insan olduğuma inanıyorum. Bencillik yapmam, hep iki kişilik kariyerime odaklanmıştım.
- 30’lardan sonra aile kurmak, çocuk yapmak daha bilinçli geliyor. Hiçbir zaman evlilik karşıtı olmadım.
- Düşünürüm ve karşımdakinin huzurlu olmasını önemserim. Ketumumdur, sadığımdır, gözüm kör olur. Buğra’ya hediye vermeyi çok severim.
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