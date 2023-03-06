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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in Düğün Tarihi Ertelendi! Çiftin Yeni Nikah Tarihi Belli Oldu
FOX'ta pazartesi akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Yasak Elma'da yer alan Eda Ece ile Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi ertelendi. İşte detaylar...
Snob Magazin'in özel haberine göre; Beş yıldır birlikte olan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 8 Haziran’da olması planlanan düğünlerini erteledi.
Reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren oyuncu, Anadolu Efes forması giyen basketbolcu sevgilisi Tuncer ile 20 Haziran’da nikah masasına oturacak.
Hazırlıkları yetiştiremeyen çift, 20 Haziran’da karar kılarak düğün tarihini güncelledi.
Boğaz kıyısındaki görkemli düğün için ünlü oyuncu Eda Ece, dünyaca ünlü modaevinden gelinlik siparişi verdi.
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