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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer Evliliğe İlk Adımı Attı
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes forması giyen basketbolcu sevgilisi Tuncer, evliliğe ilk adımı attı. İşte haberin detayları...
Reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes forması giyen basketbolcu sevgilisi Tuncer ile 20 Haziran’da nikah masasına oturacak. Çift, evliliğe ilk adımı attı.
Ece, müstakbel eşiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşarak, kalp, nazar boncuğu, yüzük ve sonsuzluk işareti koydu.
Dört yıldır birlikte olan çift, düğün mekânı olarak Boğaz’ın gözde otellerinden Four Seasons Bosphorus’u seçti.
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