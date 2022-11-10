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Ece Uslu'nun Son Görüntüsü Şaşırttı!

Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Ece Uslu, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı ortaya çıktı. İstanbul'u terk edip Çeşme'ye yerleşen Uslu'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Uslu, "Bu halimi daha çok seviyorum" dedi. İşte detaylar...

Magazin 10.11.2022, 14:09 10.11.2022, 22:22 arif hür
Ece Uslu'nun Son Görüntüsü Şaşırttı!

'Kara Melek', 'Zerda', 'Elveda Derken', 'Karagül' ve 'Sevgili Geçmiş' gibi sevilen yapımlardan tanıdığımız Ece Uslu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, "Doğal halimi daha çok seviyorum. Böyle daha çok mutluyum" dedi.

"GÖRÜŞMELERİM OLACAK"

Üç yıldır kendisine gelen projeleri değerlendirmeye aldığını söyleyen Ece Uslu, "Üç yıldır iş almıyordum. Sektöre karşı bir kırgınlığım yok. Sadece yıpranmışlığım vardı. Bu süre zarfında dinlendim. Şimdi 1-2 görüşmem olacak" açıklamasını yaptı.

"BİR YIĞIN MESELEMİZ VAR"

Nükhet Duru, katıldığı bir davette kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söylemişti. Bu polemik hakkında ne düşündüğü sorulan Uslu, "Bir yığın hikayemiz var, bir yığın meselemiz var. Hayatta bunlara cevap vermem" dedi.

ECE USLU KİMDİR?

Ece Uslu (d. 9 Eylül 1974, İzmir), sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.

1974 yılında aynı zamanda şehrin kurtuluş günü de olan 9 Eylül’de İzmir'de doğdu. Öğrenim yıllarında Ferhan Şensoy “Nöbetçi Tiyatrosu”nda bir sene boyunca oyuncu olarak görev aldı. Daha sonrasında “Başak Gürsoy Mankenlik Ajansı”na bağlı olarak fotomodellik ve reklam oyunculuğu yapan sanatçı, lise yıllarında ise iki yıl boyunca Esat ve Şahika Tekand’ın kurduğu “Stüdyo Oyuncuları” topluluğunda eğitimine ve sahne performanslarına devam etti.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan sanatçının televizyon izleyicisi ile ilk buluşması 1990 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan “İz Peşinde” adlı dizi ile gerçekleşti. Beyazperdeye ilk adımını ise 1991 yılında, Kadir İnanır'ın başrolünü oynadığı “Ah Gardaşım” filmi ile attı.

Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol aldığı, Bedii Faik Akın'in “Yalancı” adlı romanının sinema uyarlaması kariyerinde bir dönüm noktası olmuştu. İlk başrolünü ise 1993 yılında “Kıvılcım” adlı filmde bir üniversite öğrencisini canlandırarak Tarık Tarcan ile paylaştı. 1995 yılında TRT 1'de yayınlanan ve zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan “Sahte Dünyalar” adlı dizide de 200 bölüm boyunca rol alan sanatçı, 1997 yılında “Kara Melek”, 2000 senesinde “Üç Kadın” ve 2002 yılında başrolünü üstlendiği “Zerda” adlı dizilerdeki performansları ile başarısını perçinledi.

2012 Bulutların Ötesi isimli projede yer alan Ece Uslu 2013 yılında Karagül dizisi ile gerek Türkiye'de gerekse birçok ülkede canlandırdığı "Ebru" karakteri ile sevenleri ile olmakta. Sanatçı 1991 yılında “Ah Gardaşım” ve “Diplomat” 1992 yılında “Sarı Tebessüm” 1994 yılında “Yalancı”, 2000 yılında “Güle Güle”, 2004 yılında “Büyü” ve 2012 yılında “Erik Zamanı” adlı filmlerde rol alan Ece Uslu ayrıca “Üçüncü Türden Yakın İlişkiler”, “Ayıp Ettik”,“Medya Maymunları” ve “Tom, Dick ve Harry” adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Ece Uslu, aynı zamanda Nedret Güvenç'in yeğenidir.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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