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Ece Seçkin'in Aşı Tepkisi 

Ünlü şarkısı Ece Seçkin, 2020'nin başından beri tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, aşı pişmanlığını dile getirdi. İşte detaylar...

Magazin 16.12.2022, 22:34 17.12.2022, 00:25 sercan
Ece Seçkin'in Aşı Tepkisi 

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, koronavirüs aşısıyla ilgili Twitter'dan sitem etti. Şarkıcı, koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin'in, "Üç doz aşı yeterli değil" açıklamasına tepki gösterdi. 

Seçkin, "Bir daha yemeyiz o yalanları. İkinci doz aşıdan sonra hayatımın nasıl karardığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Etrafımdakilere aşı baskısı yaptığım için vicdan azabı çekiyorum" dedi. 

Sözlerine devam eden şarkıcı, "Aşı seviciliğime maruz kalan ve aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı. 


Seçkin'e Demet Akalın da destek verdi. 

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Ece Seçkin (d. 12 Eylül 1991, İstanbul), Türk şarkıcı.

Kırım Tatarı bir ailede doğdu. Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı. Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner’den bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başladı.

2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu.

2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012’de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Tüm aranjeleri Ozan Doğulu’ya ait olan albümün çıkış parçası "Bu Ne Yaa" Deniz Erten imzası taşıyor. Türkiye’de ilk defa 50 kişilik castın görev aldığı klibin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstlendi. Vokal koçluğunu Cihan Okan’ın yaptığı albümde yer alan "Mahşer" ve "Canın Sağolsun" şarkılarının sözleri yine Doğulu ailesinden Ece Doğulu’ya ait.

Ece Seçkin, 2014 yılında "Şok Oldum" ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Deniz Erten'e ait. Aranjesi ise Ozan Doğulu imzası taşıyor. Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekildi. Video klip için 1 ay öncesinde dans provalarına başlayan Ece Seçkin’e klip çekimleri sırasında 4 dansçı ve 40 kişilik teknik ekip eşlik etti. 2013 yılında 40.sı gerçekleşen Altın Kelebek Ödülünü yapılan oylama sonucunda “En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı” dalında alarak müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülüne sahip isim oldu.

Ozan Doğulu'nun 130 BPM Moderato albümünde yer alan Hoşuna Mı Gidiyor adlı şarkısıyla yeniden çıkış yakalamıştır. Son çalışması Hoşuna mı Gidiyor ile Video Paylaşım Sitesi Youtube' da 135 milyondan fazla izlenme ile 2014' ün en çok izlenen videoları arasına girmiştir.[2]

Mayıs 2015'te Aman Aman adlı maxi single'ı yayınlamıştır. İlk klip "Aman Aman"a gelmiştir. Sözü ve müziği Ayşen & Kemal Şimşekyay'a ait. Şarkının aranjesi ise Ozan Doğulu tarafından gerçekleştirildi. İlk lokomotif şarkı "Aman Aman"ın video klibi Murad Küçük tarafından İstanbul sokaklarında çekildi. Albümde yine Ayşen & Kemal Şimşekyay imzası taşıyan "Follow Me" adında bir şarkı daha bulunuyor.

Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yapmıştır. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli İngilizce bir şarkı seslendirmiştir. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkartmıştır. İlk klip Murad Küçük yönetmenliğinde "Adeyyo" şarkısına gelmiştir. 18 kamyon beyaz kum ve 16 dev palmiye kullanılarak Kilyos sahillerinde kurulan sette çekilen klipte Seçkin, bir Amazon kadınını canlandırmıştır.

15 Eylül 2021 tarihinde Çağrı Terlemez ile evlenmiştir.

#Ece Seçkin #Demet Akalın #Uğur Şahin #Koronavirüs #pandemi #haber #Gündem #aşı #şarkıcı #doktor
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