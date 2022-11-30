Ece Seçkin'e Büyük Jest! Lüks Hediyesini Paylaştı
Türk pop müziğinin güzel yıldızı Ece Seçkin’e babası Eyüp Seçkin oldukça pahalı bir kolye satın aldı. İşte detaylar...
Yeni şarkısını sevenleriyle buluşturmak için gün sayan Ece Seçkin’e babasından büyük jest geldi.
1600 ADET PIRLANTADAN OLUŞUYOR
Kanadalı ünlü bir mücevher tasarımcısının Ece Seçkin’den ilham alarak tasarladığı 1600 adet pırlantadan oluşan kolye, güzel yıldızı oldukça heyecanlandırdı.
GÖRKEMLİ HEDİYESİNİ PAYLAŞTI
Kolyeyi görür görmez hayran kalan Ece Seçkin, bu tasarımın görsellerini çevresiyle paylaştı. Duruma kayıtsız kalmayan Eyüp Seçkin ise birkaç hafta önce gittiği seyahatinde Ece Seçkin’den habersiz kolyeyi satın aldı ve bu özel tasarımı kızına hediye etti.
UĞURUNA İNANIYOR
Kolyesi ile büyük bir bağ kuran Ece Seçkin de babasına olan teşekkürlerini yeni projesine yansıttı. Kolyesinin büyük bir uğurunun olduğunu söyleyen güzel pop yıldızı, birkaç gün sonra yayınlayacağı klibinin ana hikayesini kolyesinden esinlenerek oluşturdu.
Ece Seçkin’in kolyesinin fiyatı şimdiden merak konusu oldu.
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|13
|27
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|13
|24
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|14
|24
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|13
|24
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|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
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|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
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|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
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|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
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|14
|15. Karagümrük
|13
|13
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|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
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|13
|7
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|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
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|14
|24
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|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
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|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
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|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
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|15
|19
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|15
|19
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|14
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|15
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|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
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|15
|14
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|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
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|15
|10
|Takımlar
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|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
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|14
|24
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|23
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|22
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|14
|21
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|14
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|14
|19
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|14
|14
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|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
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|14
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