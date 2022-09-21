Ece Seçkin'den öğrencisiyle alay eden öğretmene tokat gibi cevap

Twitter'da Senol_Durmaz34 isimli kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmen olduğunu belirterek "Bugün, okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: "ooo hocam saçlarınız çıkmış diyor." Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" şeklinde esprili bir paylaşım yaptı.

O paylaşım sosyal medyada öğrenciyle alay edildiği gerekçesiyle tepki gördü. Tweette adı geçen Ece Seçkin de öğretmenin paylaşımını alıntılayarak şöyle dedi:

"ALAYCI SÖZLERLE AŞAĞILADIĞINIZ TWEET DAİMA KALACAKTIR"

"Hocam.Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır.Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim."

Paylaşımların ve tepkinin ardından Senol_Durmaz34 isimli hesabın kapatıldığı görüldü.

