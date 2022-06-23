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Ece Seçkin: Bastırdığım tüm duygular beni parçalayarak çıktı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Çocukluk dönemini anlatarak başlayan ünlü şarkıcı "Prenses gibi yetiştirilmiş biriyim" dedi. Yakın zamanda yaşadığı durumdan bahseden Seçkin, "Çaktırmamaya çalışarak yaşadığım tüm korku ve kaygılar iki ay önce tamamen çıktı benden" itirafında bulundu.

Magazin 23.06.2022, 21:32 Emrah
Ece Seçkin: Bastırdığım tüm duygular beni parçalayarak çıktı


Ece Seçkin, uzman psikolog Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan 'Katarsis' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Ece Seçkin, çocukluğunu, büyüme hikayesini, kırılma noktalarını ve daha önce hiç anlatmadığı gerçek yaşam öyküsünü ilk kez programda anlattı.

"PRENSES GİBİ BÜYÜTÜLDÜM!"

Programa çocukluğunu anlatarak başlayan güzel pop yıldızı Ece Seçkin, Gökhan Çınar’a şunları aktardı; "Olabildiğince duyguları saklamadan, samimiyetle gelmek istedim buraya. Bütün samimiyetimle ve hiç olmadığım şeffaflığımla buradayım. Kusursuz olmak ile alakalı bütün maskelerim ve pelerinlerimi stüdyonun kapısına bıraktım. Gerçek Ece ile karşındayım. Ben eğlenceli ve komik biriyim. Bütün çocukluğu ve hayatı müzik ile yoğrulmuş biriyim. Bir ailenin tek kızı, aynı zamanda prenses gibi yetiştirilmiş biriyim.

"SOSYAL HAYATIMDA TAM TERSİ BİR CADIYIM"

"Ailem çok düşkündü bana. Diğer taraftan bütün hayatım hızlandırılmış bir kurs gibiydi adeta. Çocukluktan itibaren annem sayesinde üç yaşında başlayan piyano serüveni, arkasından başlayan eğitimlerim, konservatuvar yolculuğum ve bale geçmişim geriye dönüp baktığımda üzerine titrenilerek büyütülen bir çocuktum. Benim annem ve babam gibi çocuk yetiştiren aileler bence prenses yetiştiriyor. Bu bana has bir durum değil. Kendimi prenses gibi hissetmiyorum. Özel hayatımda prenseslikle alakam yok. Kendi sosyal hayatımda tam tersi bir cadıyım. Kabına sığmaz küçük bir erkek çocuğuyum. O benim için yetiştirilirken yüklenen bir sıfattı hep. Prenses olmaktan rahatsız da değilim. Şimdi evlendim benim tüm her şeyim ile şimdi eşim ilgileniyor. Ne istiyorsam onu yaşıyorum. Bakma bana prenses dediklerine."
 

"ŞİMDİLERDE ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Yakın dönemde yaşadığı alerjik durumu anlatan Ece Seçkin, o günleri şu sözlerle ifade etti; "Şu an çok iyi hissediyorum ancak bundan iki ay öncesine kadar çok kötü hissediyordum. Duygularımı çok fazla bastırdım diye düşünüyorum. O bir boşluğumda bundan tam iki ay önce çıktı. O zamana kadar neyi bastırdıysam kustum. Hem kendime hem aileme hem iş arkadaşlarıma yansıtmadığım, çaktırmamaya çalışarak yaşadığım tüm korku ve kaygılar iki ay önce tamamen çıktı benden. Hem ruhen hem de beni fiziksel olarak parçalayarak çıkarttım bunları. Şimdilerde çok iyi hissediyorum. O dönem kendimi kötü hissetmeye başladığımda anksiyete atakları ve takıntıların arttığı bir sürece girdim."

"BENİ EVDEN ÇIKAMAYACAK DURUMA SOKTU"

"Normalinde başak burcuyum, çok titiz ve düzenliyimdir. Bunların artık kontrolden çıkması ve vücudumun buna alerjik bir reaksiyon vermesi beni evden sokağa çıkaramayacak hale soktu. Kendimi aynada görünce inanamadım. O an benim kıyametim koptu dedim. Yaşadığım acı vücuduma yansıdı. Aynaya baktığımda vücuduma resmen kırbaç vurulmuş gibiydi. Vücudumda bir şeylerin patladığını hissediyordum. Korkunç bir kaşıntı ve batma hissi vardı. İki üç atak geçirdim. Hepsinin sonu hastanede bitti. Doktorum beni görüp bu nasıl bir alerji atağı diyerek şaşırdı. Küçük dilin birazdan seni boğacak deyip hemen kortizon verdi. Çok harika doktorlarım var ama bir süre bunu kimse çözemedi. Bana bu stres kaynaklı diyorlar."

"KORKU VE KAYGILARIMI PAYLAŞMAM"

Kendisi ile ilgili Gökhan Çınar’a çok özel itiraflarda bulunan Ece Seçkin, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü: 
Çok kolay dertleşmem. Arkadaşlarım bir durgunluk sezerler ama bunu çok konduramazlar. Çünkü hep ortamın enerji anlamında patlayanı, güldüreni, her şeye uyum sağlayanı ve hareketlisi olarak bunu devam ettiririm. Teslim olmaya kadar kimse bir şey anlayamaz. O patlamayı yaşadığımda insanlar genellikle hiç bahsetmedin diye şaşırırlar. Özel bir nedeni yok bunun. Kendimi veya duygularımı saklama ihtiyacında değilim. Kusursuzluk algısı doğru bir düşünce değil ama bu bende vardır. İnsanlara çok fazla açarsam kendimi, korkularımı ve kaygılarımı bir gün gelir hiç beklemediğim insanlar beni o korkularla vurur içgüdüsü ile bunu yapıyorum.

"SMA HASTASI YAĞIZ BEBEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM!"

Gökhan Çınar’ın her hafta SMA hastası olan çocuklar için sürdürdüğü kampanyaya destek olacağını açıklayan Ece Seçkin, şu mesajları verdi: 
Gökhan madem bu kadar güzel bir noktaya değindin. Ben de Yağız bebeğin ailesine ulaşmak isterim. Onlara destek olmak isterim. Programdan sonra ben de kendilerini arayayım. Yağız bebek için ne yapabileceksek ben de sosyal medyadan destek vererek hem takipçilerimden hem de arkadaşlarımdan Yağız bebek için destek isteyeceğim. Buradan bunun sözünü vereyim. Umarım böyle güzel bir kampanyayı mutlulukla tamamlayabiliriz. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Buna da vesile olduğun için aynı zamanda sana da teşekkür ederim.


 

#Ece Seçkin #Magazin #Snobmagazin
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