Ece Seçkin 7 dilde şarkı söyleyerek rekor kırdı

Ece Seçkin geçtiğimiz gün Alaçatı’nın popüler mekanı The Beach Alaçatı’da happy hour konseri verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda güzel popçu, İngilizce, Almanca, Fransızca dahil olmak üzere 7 dilde şarkı söyledi.

Kendisini dinlemeye gelen kalabalık hayran kitlesiyle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Seçkin, sahne performansının yanında hareketli dans figürleriyle de hayranlarından tam not aldı. Konseri dinlemeye gelenler eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından “Fırtına gibi, Maşallah” yorumunu yaparak paylaştı.



