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Ece Fatsa'yı sevdi, biz de onu çok sevdik
Pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin 10. Çınar Festivali kapsamında Fatsa'da konser verdi.
Fatsa Uzunkum Plajı'nda binlerce insanı şarkılarıyla coşturan Ece Seçkin atmosferden çok etkilendi. Konser sonrası "O neydi ya öyle! Kaç kişiydik" paylaşımını yaptı. Sahnede kendisine çicek veren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da "Yine Muhteşemsin Fatsa. Ece Fatsa’ yı sevdi, biz de onu çok sevdik. Bu akşam çok güzeldik, harika bir konserle coştuk. Efsane Çınar Festivalimiz kapsamında Ece Seçkin konseri ile çok eğlendik" dedi.
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