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Ece Erken'den Takipçisine Flaş Cevap!

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor günler geçiren sunucu Ece Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Erken, bir takipçisinin "Keşke kocanın alın terini ailesine vermeseydin ve bağışlasaydın" yorumuna "Para hiç önceliğim olmadı" cevabını verdi. İşte detaylar...

Magazin 19.07.2022, 17:14 19.07.2022, 17:19 arif hür
Ece Erken'den Takipçisine Flaş Cevap!

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. 

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"

Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum.

Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

"ONLARA DA YAR OLMAZ!"

 Zor günler geçiren sunucu Ece Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Erken, bir takipçisinin "Keşke kocanın alın terini ailesine vermeseydin ve bağışlasaydın" yorumuna, "Dünya malı dünyada kalacak. Para hiç önceliğim olmadı. Eşim gibi haksızlığa gelemedim. Onlara da yar olmaz, merak etmeyin. Rabbim görüyor. Şafak da görüyor biliyorum" cevabını verdi.

TEK TEK İFŞA ETTİ

Ünlü sunucu Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve sosyal medya üzerinden gelen mesajları tek tek ifşa etti.

Celal Mahmutyazıcıoğlu'na dava açacağını açıklayan Ece Erken paylaşımında ise "Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal'cik! Sedef'i Acarkent'in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen KARDEŞİSİN mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki! Aldır!

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Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak! Ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"TEK KURUŞ ALMADIM"

Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım! Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı Ece'de mi diye! Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak'a bir dua edin! 40'ını bile yapmadınız Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın" diye konuştu.

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ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978’de Çorlu’da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv’de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında “Nilgün” dizisinde başrolde oynadı. “Lise Defteri“ adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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