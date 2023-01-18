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Ece Erken: Kaç Gündür Acı İçindeyim
Ekranların sevilen sunucusu Ece Erken geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Dolce Cafe'de kız arkadaşlarıyla buluşan Ece Erken dostlarıyla beraber kahvaltı yaptı.
Kahvaltı sonrası Markalar Sokağı'na çıkan güzel sunucu, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı. Vale noktasında aracını teslim almadan önce gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Erken muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmezken; "Uzun süredir diş ağrısı çekiyorum. Kaç gündür acı içerisindeyim, şimdi doktor randevum var ona gidiyorum arkadaşlar. Size kolay gelsin" demekle yetindi.
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|19
|33
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|19
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|19
|31
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|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
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|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|19
|39
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
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|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
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