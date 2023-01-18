Ece Erken: Kaç Gündür Acı İçindeyim

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Dolce Cafe'de kız arkadaşlarıyla buluşan Ece Erken dostlarıyla beraber kahvaltı yaptı.

Kahvaltı sonrası Markalar Sokağı'na çıkan güzel sunucu, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı. Vale noktasında aracını teslim almadan önce gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Erken muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmezken; "Uzun süredir diş ağrısı çekiyorum. Kaç gündür acı içerisindeyim, şimdi doktor randevum var ona gidiyorum arkadaşlar. Size kolay gelsin" demekle yetindi.

