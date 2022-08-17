Ece Erken'den Aşk Açıklaması

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Ece Erken, 19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada sanık Kadir Yasak savunma yaparken fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı.

ŞAŞIRTAN AŞK İDDİASI!

Vefat eden eşinin yasını tutan Ece Erken hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü sunucu kalbini yeni aşka açtı. Erken'in, Ankaralı iş insanı Hayrettin Coşkun'un gösterdiği ilgiye kayıtsız kalamadığı öğrenildi.

Aşk iddiasının ardından Ece Erken'den ilk açıklama geldi.

"BU İDDİAYI ORTAYA ATANLARA DAVA AÇACAĞIM!"

Hayrettin Coşkun ile birlikte olmadıklarını ifade eden Erken, "Daha dün eşimin davasının ilk günüydü. Bugün sabah kalktığımda ise 'aile dostum' dediğim, eşiyle ve çocuklarıyla görüştüğüm Hayrettin abimle aşk yaşadığım iddia ediliyor.

Bu haberi yazan kişiyi önce Allah'a sonra yargıya havale ediyorum. Canımı çok yaktınız! Dava açacağımı bildirmek isterim. Buradaki tek amaç sahte bir haberle davayı gündemden düşürme çabasıdır" dedi.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978’de Çorlu’da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv’de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında “Nilgün” dizisinde başrolde oynadı. “Lise Defteri“ adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.