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Ece Dizdar, Oyuncuların Seçimlerine Karışan Seyirciye Ağır Tepki Gösterdi 

Ünlü oyuncu Ece Dizdar, Türk dizisi izlemediğini söyleyerek uzun süredir eleştiri alan ünlü oyuncu Hazal Kaya'ya Twitter'den destek vererek, sitemde bulundu. İşte haberin detayları...

Magazin 28.01.2023, 17:02 28.01.2023, 17:06 sercan
Ece Dizdar, Oyuncuların Seçimlerine Karışan Seyirciye Ağır Tepki Gösterdi 

Ece Dizdar, Hazal Kaya'ya destek verdi. Kaya, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk olmuş, Türk dizisi izlemediğini söylemişti.


Kaya'ya tepki yağması üzerine Dizdar da sessiz kalmadı.

Dizdar, "Mesleği oyunculuk olmayanların oyuncuların ne yapıp ne yapmamaları gerektiği ile ilgili konmalarından çok sıkıldım. Evinizin içinde izliyor olmanız bu had aşımına geçit vermez. İşin işleyişi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz esasta. Bilmediğin konuda susmak harika bir şey. Seyircinin bir işi beğenip beğenmemesiyle ilgili değil konu. Seçimleriyle ilgili yorum yapmayı bırakın. Sektörü içeriden tanımıyorsunuz. Çalışma haklarını koşullarını sigortalılığını teliften tutun da hiçbir yasayı bilmiyorsunuz. Herkes bu ekonomide önünde ne varsa onu yaşıyor. Onda oynamasın bunda oynasın, şöyle yapsın böyle konuşsun şöyle konuşmasın. Hangi meslekteki insanla ilgili böyle peşin hükümlü olabilirsiniz? İşi izleyin tüketin... Kişisel tercihleri oyuncunun kendi inisiyatifidir. Kendi biricik yaşam koşullarıdır... İzle ya da izleme. Beğen ya da beğenmeme. Özgürlük alanı burada bitiyor. Seçimleri ile ilgili yorum yapma. Bundan bahsediyorum" dedi. 

Dizdar, bir kullanıcının, "Orası öyle, oyuncu istediği işte oynayabilir. Sonra sonucuna da katlanır. Atıyorum x yönetmenle film çekerseniz bir daha içinde bulunduğunuz hiçbir filme veya oyuna bilet almamam, oynadığınız diziyi izlememe ihtimalim var. Yönetmen, kanal, yapımcı, platform tercihinde bulunurken oyuncu bunun seyirci üzerindeki etkisinin kariyerini etkileyeceğini bilmeli" sözlerine de cevap verdi. Dizdar, "Hâlâ bir had bildirme var burada. Hâlâ bir hayatı üzerinde hak sahibi olma var gizliden gizliye. Sonucuna katlanır filan. Böyle bir gücünüz yok. Bir kişi izlemez bin kişi de izler" karşılığını verdi. 

Dizdar, son olarak Sipahi dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Sipahi, pazartesi günü final bölümüyle ekrana gelecek.

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