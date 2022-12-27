Ece Çeşmioğlu Kızını Paylaştı 

Ece Çeşmioğlu, dokuz aylık kızı Zeynep'i paylaştı. Oyuncu, Medcezir dizisiyle adını duyuran daha sonra Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı doktor karakteriyle sempati toplayan Taner Ölmez ile 2021 yılında evlenmişti.

Çeşmioğlu, hamakta kızını öperkenki karesi beğeni topladı. Çeşmioğlu, kızının yüzünü ilk kez bu kadar net göstermiş oldu.