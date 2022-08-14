Ebru Yaşar’ın 'geleceğe nefes' konserleri tüm hızıyla devam ediyor

Ebru Yaşar’ın geleceğe nefes olacak açık hava konserleri tüm hızıyla devam ediyor.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, farkındalık projesi kapsamında tüm geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin ikincisini önceki akşam Kuşadası AVM Anfi Tiyatro’da gerçekleştirdi.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde büyük bir coşku yaşandı. Özel repertuvarı ve sahne performansıyla sevenlerinden tam not alan sanatçı, aylar sonra Pınar Kerimoğlu imzalı kırmızı bir kıyafetle sahneye çıktı.

Geçirdiği talihsiz kaza öncesi sahne programında kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran Yaşar, bir süredir nazar korkusu nedeniyle çok yakışmasına rağmen bu renkten uzak duruyordu. Güzel sanatçı aylar sonra bir ilke imza attı ve çok şık kırmızı kostümle sevenlerinin karşısına çıktı. Eşsiz sesiyle ve güzelliğiyle büyüleyen Ebru Yaşar, geliriyle gelecek nesillere miras kalacak bir hatıra ormanı yaptıracağı konser serisine önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Ebru Yaşar sırayla; 13 Ağustos 2022 / Ayvalık Açık Hava, 03 Eylül 2022 / Bursa Açık Hava Tiyatrosu, 08 Eylül 2022 / Bodrum Antik Tiyatrosu, 15 Ekim 2022 / Denizli Açık Hava Tiyatrosu ‘da sevenleriyle buluşacak.