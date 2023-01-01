Ebru Yaşar'dan Yılbaşı Coşkusu

Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle çıkan Ebru Yaşar, en sevilen şarkılarını Türkiye’nin dört bir tarafından gelen hayranları için seslendirirken unutulmaz bir yılbaşı coşkusu yaşattı.

Yeni yıl konserini izlemeye gelenler arasında Beşiktaşlı milli yıldızlar Tayyib Talha Sanuç, Ersin Destanoğlu ve Kerem Atakan’da vardı.



Yaşar geri sayım sonrası yeni yılın sevenleri için “ Sağlık, huzur, mutluluk, aşk ve para” getirmesini diledi.