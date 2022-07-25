Ebru Yaşar'dan alkışlanacak anlamlı proje!

Ünlü sanatçı peş peşe vereceği 6 açık hava konserinin tüm geliri ile "hatıra ormanı" yaptıracağını açıklayarak gönülleri bir kez daha fethetti.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, önceki akşam Çeşme Şerefe’de sahne aldı. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Yaşar, yine unutulmaz bir konsere imza attı. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Yaşar, performansı ve repertuvarıyla da tam not aldı.

Yoğun konser takviminden bahseden Yaşar, “Konserler şehirden şehre devam ediyor. Şimdi açık havalar başlıyor. 28 Temmuz’da Kuruçeşme’deyiz. Sonrasında sırasıyla Kuşadası, Ayvalık, Bodrum, Denizli ve Bursa olmak üzere 6 tane serimiz var. Kucaklaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdiden gösterilen büyük ilgiye çok, çok teşekkür ediyorum” dedi.

KONSER GELİRLERİ HATIRA ORMANINA

25 yıllık kariyeri boyunca kendisini hiç yalnız bırakmayan seyircilerine anlamlı bir sürpriz hazırlayan ünlü sanatçı “Aslında sevenlerim sadece bir Ebru Yaşar konserine gideceklerini zannediyorlar. Ama tüm açık havalarda beni dinlemeye gelen seyircilerime, sürpriz bir hediye hazırlıyorum. Beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız” dedi.

Turne kapsamındaki konserlerinin tüm gelirini bağışlayacağını açıklayan başarılı sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kararı almamı orman yangınları çok fazla tetikledi. Ben doğa ve çevreye karşı çok duyarlıyım. Ormanlarla birlikte yok olan çok sayıda canlı var. Oralar bizim nefesimiz… Ormanlarımız nefes almamızı sağlıyor. Bu dünyaya ne bırakacağız? Eserlerimizi bırakacağız, ormanlarımızı bırakacağız, çevremizi bırakacağız, çocuklarımıza, yani gelecek nesillere ne bırakacağız yani… O yüzden elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyorum. Belki bir farkındalık yaratmak, seyirciyle bütünleşmek benim için çok önemli...

O yüzden onların geldiği her konser benim için çok kıymetli. Gezdiğim şehirlerde gelen bütün seyircilerimle aslında hep birlikte bir orman kuracağız. Seyircilerimle çok güzel bir orman oluşturacağım."



Ebru Yaşar'ın konser takvimi şöyle;

Yaşar, 28 Temmuz 2022 / Kuruçeşme Açık Hava 12 Ağustos 2022 / Kuşadası AVM, 13 Ağustos 2022 / Ayvalık Açık Hava, 03 Eylül 2022 / Bursa Açık Hava Tiyatrosu,

08 Eylül 2022 / Bodrum Antik Tiyatrosu,

15 Ekim 2022 / Denizli Açık Hava Tiyatrosu